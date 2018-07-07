Католицький священик-екзорцист прибуває на Івано- Франківщину.

Сьогодні, 7 липня, о 17 годині у храмі Вознесіння Господнього, що в Брошнів-Осаді Івано-Франківської області, молитовну зустріч проведе легендарний отець-екзорцист Ян Білецький. Про це повідомляє інтернет-видання «Курс».

Як повідомили у Брошнів-Осадській ОТГ, протягом трьох днів римо-католицький священик Ян Білецький читатиме молитви на оздоровлення.

Це уже втретє екзорцист завітає до храму у Брошнів-Осаді. До нього приходять не тільки щоб зцілитися, але й щоб подякувати за чудесне одужання. Ці молитви читаються тільки з окремого благословення єпископа.

Отець Ян Білецький зараз живе у Хмельницькій області, звідки переїхав з Севастополя. Понад 35 років він несе священиче служіння та має офіційний статус екзорциста, який Католицька Церква дає священикам, здатним виганяти з людей злих духів.