У річницю Волинської трагедії Анджей Дуда відвідає собор святих Петра і Павла в Луцьку

У неділю, 8 липня, президент Польщі Анджей Дуда поїде в Україну, аби взяти участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75 роковин Волинської трагедії.

Про це поінформували у Канцелярії президента Республіки Польща, повідомляє "Польське радіо".

Очільник польської держави поїде в Україну на запрошення митрополита Луцького єпископа Віталія Скомаровського. Серед іншого, Анджей Дуда візьме участь у святій месі в соборі святих апостолів Петра і Павла в Луцьку.

Пам’ятні заходи до роковин Волинської трагедії, організовані польською стороною, почнуться у суботу, 7 липня.