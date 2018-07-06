Помер президент Папської Ради міжрелігійного діалогу

На 76 році життя перестало битися серце кардинала Жана-Луї Торана, Президента Папської Ради міжрелігійного діалогу.

У 2013 році саме він оголосив про обрання Папи Франциска, повідомляє Vatican News.

Увечері, 5 липня, у США, перебуваючи на лікуванні, помер кардинал Жан-Луї Торан, Президент Папської Ради міжрелігійного діалогу та Камерленго Святої Римської Церкви. У квітні йому виповнилося 75 років. Саме він, як тодішній кардинал-протодиякон, 13 березня 2013 року оголосив світові з лоджії базиліки святого Петра про обрання Папи Франциска.

Уродженець Бордо, Франція, Жан-Луї Торан навчався у місцевій семінарії та в Папській Французькій Семінарії в Римі. Здобув ліценціат з філософії та богослов’я в Папському Григоріанському університеті. У рамках військової повинності, в контексті французького культурного співробітництва, у 1964-1965 роках викладав у католицькому коледжі в Лівані.

Після свячень у 1969 році, здійснював душпастирську працю та вивчав канонічне право в Католицькому Інституті Тулузи. В 1973 році повернувся до Риму, де навчався в Папській Церковній Академії, яка готує персонал для дипломатичної служби Святого Престолу, та захистив докторат з канонічного права в Папському Григоріанському Університеті.

У 1975 році о. Торан поступив на дипломатичну службу, працював у різних нунціатурах, а від 1984 до 1988 року брав участь у працях Конференції Безпеки та Співробітництва в Європі, а далі був призначений заступником секретаря Ради Громадських Справ Церкви, попередниці теперішнього другого відділу Державного Секретаріату, що відповідає за стосунки з державами.

Призначений через два роки Секретарем цього відомства, 6 січня 1991 року отримав єпископські свячення з рук святого Іоанна Павла ІІ. Протягом 13 років на чолі ватиканської дипломатії очолював численні делегації Святого Престолу на міжнародних конференціях. Під час консисторії 21 жовтня 2003 року Іоанн Павло ІІ ввів його до Колегії Кардиналів, а 24 листопада призначив Архівістом і Бібліотекаром Святої Римської Церкви.

Папа Венедикт XVI 2007 року призначив кардинала Торана Президентом Папської Ради міжрелігійного діалогу. Протягом останніх років життя він змагався із недугою Паркінсона.