Новим префектом Департаменту комунікації Ватикану став мирянин
Новим префектом Департаменту комунікації Ватикану став мирянин.
Папа Франциск призначив префектом Департаменту комунікації Паоло Руффіні, до теперішнього моменту директора телеканалу Італійської єпископської конференції, повідомляє Vatican News.
Паоло Руффіні народився в Палермо 4 жовтня 1956 року, закінчив у Римі факультет юриспруденції, почав займатися журналістикою у 1979 році. У 1986 році одружився з Марією Ардженті. Працював у друкованих виданнях "Il Mattino" (Неаполь) та "Il Messaggero" (Рим), на радіоканалі РАІ, на "Радіо 1", радіостанції "Інблю", на телеканалі "РАІ3", на сьомому каналі італійського телебачення, а з 2014 по 2018 рік керував телеканалом "ТВ2000". Лауреат журналістських премій і учасник численних конференцій на тему християн у ЗМІ, етики комунікації і нових мас-медіа.