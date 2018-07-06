Новим префектом Департаменту комунікації Ватикану став мирянин.

Папа Франциск призначив префектом Департаменту комунікації Паоло Руффіні, до теперішнього моменту директора телеканалу Італійської єпископської конференції, повідомляє Vatican News.

Паоло Руффіні народився в Палермо 4 жовтня 1956 року, закінчив у Римі факультет юриспруденції, почав займатися журналістикою у 1979 році. У 1986 році одружився з Марією Ардженті. Працював у друкованих виданнях "Il Mattino" (Неаполь) та "Il Messaggero" (Рим), на радіоканалі РАІ, на "Радіо 1", радіостанції "Інблю", на телеканалі "РАІ3", на сьомому каналі італійського телебачення, а з 2014 по 2018 рік керував телеканалом "ТВ2000". Лауреат журналістських премій і учасник численних конференцій на тему християн у ЗМІ, етики комунікації і нових мас-медіа.