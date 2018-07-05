Апостольський Престол випустив нову інструкцію про чин дів

Конгрегації інститутів богопосвяченого життя оприлюднила 4 липня інструкцію «Ecclesiae Sponsae Imago» про чин дів.

Причиною публікації документа став розвиток цієї форми богопосвяченого життя у всьому світі, повідомляє Vatican News.

«Ecclesiae Sponsae Imago» - підсумок соборних роздумів у відповідь на запити численних єпископів і самих посвячених дів, що надійшли в останні роки у ватиканську Конгрегацію, з розроблення вказівок, що стосуються покликання і свідоцтва богопосвященных дів.

Документ розпочинається з історичної передмови, покликаної підкреслити особливості Ordo virginum та його оригінальну церковну форму. На сторінках Нового Завіту зустрічаємо свідчення про те, що в апостольські часи були жінки, які обирали харизму дівоцтва як постійного стану життя, щоб із «неподіленим серцем» піклуватися про Господні справи.

Така форма посвячення поширювалася разом із християнством і була визнана ранньою Церквою як Ordo virginum. У часи переслідувань чимало таких дів прийняло мученицьку смерть. Від IV сторіччя вступ до цього стану життя відбувався через урочистий обряд, який очолював єпископ. Посвячені діви залишались у своєму родинному й соціальному контекстах, брали активну участь у житті громади.

Посилаючись на апостола Павла, Святі Отці Церкви наділяли посвячених Богу дів титулом Христових наречених, який належить Церкві. Отці бачили у дівах відображення образу Церкви: діви, бо вона зберігає недоторканною віру, дружини, бо вона нерозривно пов'язана з Христом, і матері, оскільки воскреслий Христос породжує в ній нове життя у Святому Дусі.

Інструкція «Ecclesiae Sponsae Imago» складається з трьох частин: «Покликання та свідчення богопосвячених дів»; «Структура чину богопосвячених дів у місцевих Церквах і Вселенській Церкві», «Розпізнавання покликання та формація до богопосвяченого дівоцтва».