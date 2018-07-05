У Франції 60% католицьких єпархій цього року не висвятять жодного священика

У Франції відзначається зменшення кількості священичих свячень.

Відповідно до даних, які подає La Croix, цього року у всій країні заплановано 114 свячень нових священиків. Минулого року у Франції висвятили 133 нових священиків.

Із 114 нових священиків, 82 є єпархіальними, включаючи 12 з нових спільнот і товариств апостольського життя. Шестеро є членами «Спільноти Емануел», а четверо із Неокатехуменального шляху.

Найбільше нових священиків висвятять у єпархіях Парижe і Бордо – по шість у кожній.

Однак, у 58 єпархіях цього року не буде висвячено жодного священика.

Як інформує Catholic Herald, на противагу загальній тенденції у країні до зменшення кількості покликань до священства, у спільнотах «традиціоналістів», де переважно відправляють Літургію в старому обряді, кількість покликань зростає. 20% від усіх нововисвячених священиків цього року у Франції – представники «традиційних» чи «класичних» спільнот.

Також у Франції відзначається збільшення кількості пізніх покликань. Серед них і новий Архиєпископ Парижу Мішель Опеті, котрий вступив до семінарії у віці 39 років.

Дослідження Єпископської конференції Франції серед семінаристів 1 і 2 року навчання показало, що 4% є віком 36-40 років, 2% - 41-45 років. Це означає, що на момент висвячення їм буде 42 роки і більше.