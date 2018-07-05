У липні Папа Римський припинить загальні аудієнції

У липні будуть припинені загальні аудієнції, які Папа Римський Франциск очолює у Ватикані по середах. У цей період єдиними публічними зустрічами Святішого Отця з вірянами будуть недільні полуденні молитви «Ангел Господній».

Зустрічі поновляться в серпні в Залі Павла VI, повідомляє Vaticannews.

Папські ранкові Меси з групами віруючих в каплиці Дому Святої Марти будуть припинені на весь липень і серпень і поновляться на початку вересня.

На літні місяці заплановано дві поїздки Папи Франциска. У суботу, 7 липня, Святіший Отець вирушить в італійське місто Барі, де разом з предстоятелями близькосхідних Церков візьме участь в екуменічному молебні про мир на Близькому Сході. 25 і 26 серпня Єпископ Риму здійснить апостольський візит до Ірландії на IX Всесвітню зустріч сімей на тему: «Євангеліє сім'ї: радість світу», яка буде проходити в Дубліні.