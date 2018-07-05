Канадські єпископи зробили заяву з приводу легалізації марихуани

Канадські єпископи висловили своє обурення з приводу легалізації марихуани для рекреаційного використання.

Вони вважають невиправданими сподівання уряду на те, що це допоможе краще контролювати виробництво, оборот і споживання марихуани, і вказують на потенційні небезпеки, повідомляє Vatican News.

У заяві наголошується, що використання канабісу завдає великої шкоди як суспільству, так і фізичному, психічному й емоційному здоров'ю людини. Це підтверджують різні офіційні асоціації (Медична, Психіатрична й Педіатрична) країни, які вказують на те, що застосування канабісу приводить до залежності, депресії, тривоги, психозу, порушень розвитку мозку та проблем легенів, таких як астма та емфізема.

Єпископи підкреслюють, що молодь Канади займає перше місце у світі серед розвинутих країн зі вживання марихуани.

«Легалізація канабісу для рекреаційного використання, – зазначають вони, – не обмежить доступу до марихуани і не зменшить її вживання молодими людьми, як про це заявляє уряд».

Канадський єпископат висловлює свою незгоду із твердженнями канадських урядовців, які вважають, що декриміналізація і регулювання обороту марихуани виведуть її з підпілля і дозволять владі краще контролювати її виробництво та споживання.

«Завжди існуватимуть соціальні лиха, які важко викорінити, – пишуть єпископи, – але відповідь, безсумнівно, не може полягати в тому, щоб здаватися, оправдовуючи або легалізуючи їх».

«Масштабне збільшення використання канабісу, спричинене його легалізацією, – читаємо в заяві, – не призведе до створення справедливішого й гуманнішого суспільства, а лише посилить, або помножить вже поширені в суспільстві проблеми, такі як психічні захворювання, злочинність, безробіття, розпад сімей, травми та смертельні випадки на дорогах, підвищена пристрасть до "важчих" наркотиків, а також проблеми, пов'язані з передозуванням».

На завершення канадські єпископи наголосили на тому, що «легалізація марихуани є потенційно небезпечною»: дослідження показують, що, окрім великої шкоди здоров’ю людини, марихуана є так званими "вхідними дверима" для інших наркотиків. Її споживачі мають схильність використовувати її в комбінації з іншими законними та незаконними наркотиками, включаючи також "важчі" наркотики.

«У той час, коли багато ресурсів вже витрачаються на перешкоджання використанню рекреаційного тютюну, – зазначається у заяві, – важко зрозуміти нехтування громадською безпекою, спричинене легалізацією марихуани, що, можливо, є набагато небезпечнішою».

Нагадаємо, що наприкінці червня Канадська Єпископська Конференція опублікувала заяву, у якій висловила своє розчарування з приводу прийняття сенатом країни законопроекту, який легалізує канабіс/марихуану для рекреаційного використання. Після серйозних дебатів, які відбулися 19 червня, канадський сенат проголосував на користь закону, який дозволить продавати, використовувати і вирощувати вдома обмежену кількість рослин конопель. Після Уругваю, північноамериканська країна стає другою країною світу, яка легалізує марихуану в рекреаційних цілях, і перша серед країн G7.