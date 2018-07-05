Уряд Латвії виділив 800 тисяч євро на підготовку до візиту Папи Римського

Уряд Латвії у середу, 4 липня, ухвалив виділити 806 тисяч євро міністерству юстиції на гідне та безпечне проведення візиту Папи Римського Франциска.

Папа Римський планує відвідати Латвію 24 вересня. Його візит присвячений сторіччю незалежності Латвії, повідомляє сайт Grani.lv.

Латвійська влада вирішила ґрунтовно підготувати країну до приїзду понтифіка, цим і обумовлена сума, виділена на проведення його візиту. Зокрема, до вересня планується провести реконструкцію Аглонської базиліки, що обійдеться у 364 тисячі євро.

Міністерству оборони і Земессардзе буде виділено 22,5 тисячі євро на забезпечення безпеки та порядку під час візиту. Міністерство внутрішніх справ отримає 60 тисяч євро на організацію дорожнього руху та охорону, яку забезпечить Держполіція. А міністерству охорони здоров'я виділили 15 тисяч євро для забезпечення і координації невідкладної медичної допомоги.

Ще 49 тисяч євро буде направлено до міністерства інформації для забезпечення ТБ-трансляцій та організацію додаткових поїздів та автобусів, 158 тисяч євро отримає канцелярія президента на організацію прес-центрів в Аглоне і Будинку конгресів, а також на забезпечення вертольотів і транспорту.

А 135 тисяч євро виділено на оренду контейнерів для сміття і пересувних громадських туалетів.

Повідомлялося, що Папа Римський до розкоші не тяжіє та, за словами архієпископа латвійської Римо-католицької церкви Збігнєва Станкевича, відмовився від лімузина, попросивши по прильоту у Ригу надати йому звичайний автомобіль. Хоча у ході візиту Папі все ж доведеться пересуватися Ригою на "папамобілі".

Варто нагадати, що 21 червня Сейм в остаточному читанні прийняв законопроект, згідно з яким 24 вересня - день, коли Папа Римський приїде в Латвію, буде вихідним.