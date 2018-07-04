Папа Франциск закликав у липні молитися за священиків

Протягом липня Папа Франциск заохочує молитися за священиків.

«Втома священиків! Знаєте, як часто я про це думаю?» – цими словами, що були сказані під час проповіді з нагоди Святої Меси з посвяченням мира у Великий Четвер 2015 року, Папа Франциск розпочинає представлення молитовного намірення на липень, зазначаючи, що «священики зі своїми чеснотами і вадами здійснюють своє служіння в різних сферах». Про це повідомляє Vatican News.

«І перед обличчям настільки багатьох відкритих фронтів, вони не можуть залишатися бездіяльними, переживши розчарування», – додає Святіший Отець, підкреслюючи, що «в такі хвилини варто пам’ятати, що люд любить своїх пастирів, потребує їх та покладається на них».

З цього випливає заклик: «Разом молімося за те, щоби священики, які переживають труднощі та самотність у своїй пастирській праці, відчували допомогу й розраду, що випливає з дружби з Господом і співбратами».