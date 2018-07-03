Ватиканська збірна з крикету вирушила в турнір по Англії

Збірна Ватикану з крикету вирушила в четвертий тур по Англії, який проходитиме з 3 по 15 липня.

Основна мета туру під назвою «Світло віри» – просування міжрелігійного діалогу за допомогою спорту, повідомляє Радіо Ватикану.

«Крикет-клуб Святого Петра» був заснований у 2013 році під егідою Папської ради з культури; він включає молодих семінаристів, які навчаються у Римі. Мета цього починання – зміцнення екуменічних та міжрелігійних відносин за допомогою загальної любові до крикету.

Тур «Світло віри» почнеться з півночі Англії, де відбудеться перший матч із престижним коледжем Стоніхерст, заснованих єзуїтами в кінці XVI століття. 6 липня гравці прибудуть до Лондона, де об'єднаються з командою архієпископа Кентерберійського і зіграють на знаменитому стадіоні «lord's Cricket Ground» з міжрелігійною збірною, яка включає мусульман, сикхів, індуїстів, буддистів і євреїв.

8 липня збірна Ватикану зіграє з командою ув'язнених, доповнивши матч Святою Месою.

Крім крикету, в програмі туру – відвідання мечеті, синагоги, індуїстського та сикхського храмів.