Католицькі єпископи Канади виступили проти легалізації марихуани в країні

Легалізація марихуани призведе до катастрофічних наслідків для всього суспільства.

Про це заявили канадські католицькі єпископи, які виступають категорично проти дозволу на торгівлю марихуаною, її вирощування та споживання, повідомляє Радіо Ватикану.

«Не всі переконані, що це скоротить участь в організованій злочинності, навпаки, це може призвести до зворотного ефекту», - стверджують ієрархи.

Пояснюючи свою позицію, вони посилаються на дослідження, які виявляють негативні наслідки на рівні фізичного, ментального та емоційного здоров'я людини. Зокрема, мова йде про дослідження канадських асоціацій педіатрів, психіатрів і терапевтів, які показали, що споживання марихуани веде до залежності, депресії, тривожних розладів і психозів, негативно впливає на церебральний розвиток, завдає шкоди дихальній системі. За статистикою ЮНІСЕФ, канадська молодь є найбільш регулярним споживачем марихуани в розвинених країнах.

Єпископат поділяє думку багатьох керівників правоохоронних органів, а також регіональної і місцевої влади: легалізація наркотиків не призведе до скорочення організованої злочинності. Масове споживання марихуани не зробить суспільство більш справедливим і людяним, а лише посилить вже наявні проблеми, такі як психічні розлади, злочинність, безробіття, криза сімей.

Єпископська конференція Канади стверджує, що проти незаконної торгівлі наркотиками, залежності та зловживань слід боротися не їх легалізацією, а вихованням, зростанням зайнятості, наданням допомоги у спеціальних громадах, профілактичними методами, підтримкою сімей, боротьбою з ринком наркотиків, просуванням програм реабілітації.