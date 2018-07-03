Католицькі єпископи Канади виступили проти легалізації марихуани в країні

15:50, 03 липня 2018
Католицизм
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У Канаді хочуть легалізувати марихуану / nashvancouver.com

Про це заявили канадські католицькі єпископи, які виступають категорично проти дозволу на торгівлю марихуаною, її вирощування та споживання, повідомляє Радіо Ватикану.

«Не всі переконані, що це скоротить участь в організованій злочинності, навпаки, це може призвести до зворотного ефекту», - стверджують ієрархи.

Пояснюючи свою позицію, вони посилаються на дослідження, які виявляють негативні наслідки на рівні фізичного, ментального та емоційного здоров'я людини. Зокрема, мова йде про дослідження канадських асоціацій педіатрів, психіатрів і терапевтів, які показали, що споживання марихуани веде до залежності, депресії, тривожних розладів і психозів, негативно впливає на церебральний розвиток, завдає шкоди дихальній системі. За статистикою ЮНІСЕФ, канадська молодь є найбільш регулярним споживачем марихуани в розвинених країнах.

Єпископат поділяє думку багатьох керівників правоохоронних органів, а також регіональної і місцевої влади: легалізація наркотиків не призведе до скорочення організованої злочинності. Масове споживання марихуани не зробить суспільство більш справедливим і людяним, а лише посилить вже наявні проблеми, такі як психічні розлади, злочинність, безробіття, криза сімей.

Єпископська конференція Канади стверджує, що проти незаконної торгівлі наркотиками, залежності та зловживань слід боротися не їх легалізацією, а вихованням, зростанням зайнятості, наданням допомоги у спеціальних громадах, профілактичними методами, підтримкою сімей, боротьбою з ринком наркотиків, просуванням програм реабілітації.

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