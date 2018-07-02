В Ужгороді відбувся хресний хід УГКЦ з мощами святого блаженного Теодора Ромжі

В Ужгороді віряни УГКЦ відзначили 15-ту річницю перенесення мощей єпископа Теодора Ромжі.

З нагоди цього в обласному центрі Закарпаття пройшла процесійна хода з мощами Блаженного Теодора Ромжі, повідомляє "Закарпатський кореспондент".

Урочистості розпочалися у середу, 27 червня, з прибуттям мощей до греко-католицької богословської академії імені Блаженного Теодора Ромжі, що в селі Минай.

28 червня святкування відбувся хід від семінарії до Хресто-Воздвиженського кафедрального собору Ужгорода.

*Єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Ромжа народився 14 квітня 1911 року у селі Великий Бичків.

У часи гоніння церкви радянською владою не піддався впливу режиму. За що 27 жовтня 1947 року на нього було вчинено заздалегідь спланований НКВС замах, а 1 листопада отруєно в Мукачівській лікарні.

У червні 2001 року Папа Римський Іван-Павло II під час свого візиту в Україну причислив Теодора Ромжу до лику блаженних.