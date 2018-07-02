Папа Римський нагородив подякою мера Івано-Франківська

10:25, 02 липня 2018
Католицизм
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В Івано-Франківську відкрили нову церкву / Львівська архієпархія УГКЦ

Новий храм УГКЦ назвали на честь Святого Апостола Юди Тадея, повідомляє "PRESS-Центр".

З нагоди його освячення міського голову Русана Марцінківа та секретаря міської ради Оксану Савчук нагородили подяками.

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