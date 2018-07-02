Папа Римський нагородив подякою мера Івано-Франківська

В Івано-Франківську з нагоди відкриття нового храму 1 липня нагородили подяками від Папи Римського двох перших осіб міста. Новий храм УГКЦ назвали на честь Святого Апостола Юди Тадея, повідомляє "PRESS-Центр". З нагоди його освячення міського голову Русана Марцінківа та секретаря міської ради Оксану Савчук нагородили подяками.

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