Папа Римський нагородив подякою мера Івано-Франківська
10:25, 02 липня 2018Католицизм
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В Івано-Франківську відкрили нову церкву / Львівська архієпархія УГКЦ
В Івано-Франківську з нагоди відкриття нового храму 1 липня нагородили подяками від Папи Римського двох перших осіб міста.
Новий храм УГКЦ назвали на честь Святого Апостола Юди Тадея, повідомляє "PRESS-Центр".
З нагоди його освячення міського голову Русана Марцінківа та секретаря міської ради Оксану Савчук нагородили подяками.
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