Папа Римський Франциск разом із новими кардиналами відвідали Папу Венедикта ХVI
16:57, 29 червня 2018Католицизм
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Папа Франциск і нові кардинали відвідали Венедикта XVI / vaticannews.va
Після каонсисторії з нагоди введення в сан нових кардиналів, Папа Франциск разом з ними відвідав свого попередника Венедикта XVI.
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
У четвер у Ватикані, Папа возвів у кардиналів 14 ієрархів Римо-католицької Церкви, імена яких він оголосив у кінці травня.
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