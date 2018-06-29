Папа Римський Франциск разом із новими кардиналами відвідали Папу Венедикта ХVI

16:57, 29 червня 2018
Католицизм
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Папа Франциск і нові кардинали відвідали Венедикта XVI / vaticannews.va

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

У четвер у Ватикані, Папа возвів у кардиналів 14 ієрархів Римо-католицької Церкви, імена яких він оголосив у кінці травня.

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