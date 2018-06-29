Папа Римський Франциск разом із новими кардиналами відвідали Папу Венедикта ХVI

Після каонсисторії з нагоди введення в сан нових кардиналів, Папа Франциск разом з ними відвідав свого попередника Венедикта XVI.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

У четвер у Ватикані, Папа возвів у кардиналів 14 ієрархів Римо-католицької Церкви, імена яких він оголосив у кінці травня.