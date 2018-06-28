Держсекретар Святого Престолу вперше відвідує в Сербію та Чорногорію

У вівторок, 26 червня, розпочався офіційний візит Державного Секретаря Святого Престолу кардинала П’єтро Пароліна до Чорногорії та Сербії, що відбувається на запрошення відповідних Глав Держав та єпископатів.

Перші в історії такі відвідини цієї частини Балканського півострова є знаком зміцнення двосторонніх стосунків зі згаданими країнами, повідомляє Радіо Ватикану.

Триденна робоча програма перебування в Чорногорії розпочався із столиці Подгориці. У четвер передбачено зустріч з Главою Парламенту й Міністром культури та зустріч із духовенством Барської архидієцезії, де наступного дня кардинал Паролін відслужить Месу в катедральному соборі, а ввечері очолить літургію в катедральному соборі Котору.

В суботу, 30 червня, Державний Секретар Святого Престолу прибуде до Сербії, де перебуватиме два дні. Передбачені зустрічі з Президентом, Прем’єр-міністром та Міністром закордонних справ. Перший день завершиться Святою Месою в Новому Саді разом з членами Єпископської Конференції Святих Кирила і Методія, після якої відбудеться посвячення нового осідку цієї конференції, що об’єднує католицьких єпископів Сербії, Чорногорії, Македонії та Косово.