Папа Римський обговорив із Генерал-Губернатором Австралії питання міграції та захисту довкілля

У понеділок, 25 червня, Папа Римський прийняв у Ватикані Генерал-Губернатора Австралійського Союзу Пітера Косґроува.

Як повідомляє Радіо Ватикану, під час розмов були розглянуті теми міграції, як на глобальному, так і на регіональному рівнях, та кліматичних змін.

Згадано також про роль Церкви в австралійському суспільстві й про актуальні дебати щодо захисту неповнолітніх і уразливих осіб, підкреслюючи зусилля в цій сфері всіх церковних складових частин.

Йшла мова також про соціальну ситуацію в країні, про питання миру й стабільності в усьому тихоокеанському регіоні та в Азії.