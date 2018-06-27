Папа Римський обговорив із Генерал-Губернатором Австралії питання міграції та захисту довкілля
19:00, 27 червня 2018Католицизм
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Папа Франциск прийняв Генерал-Губернатора Австралії / vaticannews.va
У понеділок, 25 червня, Папа Римський прийняв у Ватикані Генерал-Губернатора Австралійського Союзу Пітера Косґроува.
Як повідомляє Радіо Ватикану, під час розмов були розглянуті теми міграції, як на глобальному, так і на регіональному рівнях, та кліматичних змін.
Згадано також про роль Церкви в австралійському суспільстві й про актуальні дебати щодо захисту неповнолітніх і уразливих осіб, підкреслюючи зусилля в цій сфері всіх церковних складових частин.
Йшла мова також про соціальну ситуацію в країні, про питання миру й стабільності в усьому тихоокеанському регіоні та в Азії.
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