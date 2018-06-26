У Римі презентували довідник східних католицьких Церков

З нагоди сторіччя заснування Конгрегація Східних Церков опублікувала нове видання тритомного довідника «Католицький Схід».

Презентація тритомника відбулася 25 червня у генеральній курії єзуїтів, повідомляє Радіо Ватикану.

Називаючи причини нової публікації, префект Конгрегації кардинал Леонардо Сандрі відзначив в першу чергу бажання авторів, «щоб католики знали, поважали й любили Церкви Сходу, які перебувають у повному сопричасті з Апостольським Престолом у Римі».

«Слід визнати рясні дари, які ці Церкви підносять Вселенській Церкві, і жертви, принесені їх вірними з любові до повного сопричастя з Апостольським Престолом», - підкреслив кард. Сандрі.

Ці Церкви «усвідомлюють власну специфіку й унікальність, а також те, що вони рівні за гідністю усім іншим Церквам Заходу та Сходу».

Префект Конгрегації Східних Церков побажав цим Церквам «просувати таке бажане повне спілкування» з православними Церквами за допомогою вірності своєму літургійному та духовному спадку, який вони поділяють з «православними Церквами-сестрами».