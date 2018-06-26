У Кенії католицького священика відсторонили від служіння через реп

Католицький священик в Кенії був відсторонений від служіння «за неналежну поведінку» після того, як з'ясувалося, що Павло Огало використовував реп-музику для залучення молоді до Церкви й пропаганди проти наркотиків і на користь питань соціальної справедливості.

Про це повідомляє «Седмиця» з посиланням на «Catholic Herald».

Після Меси отець Огало переодягав свої облачення на білу сорочку, чорні шорти й червону бандану, після чого проводив у стилі реп збори, на яких співав і танцював під музику.

«Ми повинні дбати про інтереси молоді в наших церквах», - сказав кенійський священик у виправдання своїх дій. «Нам потрібно змінити те, як ми це робимо», - зазначив він.

Церковний молодіжний лідер Вайолет Менія сказала, що не лише багато молоді люди приходять у церкву через реп-музику, вони продовжують повертатися в храм знову і знову. «Ми щасливі, що його стиль проповіді приваблює багатьох молодих людей до церкви. Він порадив дуже багатьом молодим людям піти від зловживання наркотиками й займатися сільськогосподарськими роботами й іншими видами діяльності», - сказала Менія.

У свою чергу, Бенард Океч, 28-річний прихожанин, заявив, що він припинить відвідувати церкву через заборону, накладену на священика. «Отець Павло був нашим наставником. Він використовує молодіжну мову з розумінням, - сказав Океч, - він врятував тисячі молодих людей від зловживання наркотиками».

Однак єпископи єпархії відкинули практику Павла Огало, заявивши, що вона суперечить церковній доктрині.

Священик Чарльз Кочіель, судовий вікарій междиоцезального трибуналу Кісуму, сказав, що Павло Огало відсторонений від священицького служіння терміном на один рік, щоб «переглянути свої шляхи». На думку Кочіеля, Огало діє неприпустимо, змішуючи сакральне та повсякденне, церковне та світське, що в підсумку може призвести до втрати орієнтації в духовних питаннях.