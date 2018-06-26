На Філіппінах католицькі священики просять дозволити їм володіти зброєю

Близько 200 священиків Католицької Церкви на Філіппінах подали заяву на отримання дозволу на носіння зброї.

Такий крок викликаний вже чотирма випадками нападів на священиків, що сталися протягом цього року, в результаті яких троє священиків було вбито, повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Catholic Herald".

Після введення на Філіппінах нового законодавства у 2014 році представники професій з високим рівнем ризику виключені зі стандартного процесу отримання дозволу на носіння зброї. До таких «ризикованих» професій відносяться священики та інші церковнослужителі, рабини, імами, юристи, журналісти, касири, банківські службовці, лікарі, медсестри і деякі категорії бізнесменів.

Люди, які працюють у цих сферах, більше не повинні надавати докази, що вони знаходяться в серйозній небезпеці й для їх самозахисту потрібна зброя. Їм потрібно лише пройти перевірку на наркозалежність, контроль психічного стану й довести, що вони не мали кримінальних епізодів.

Серед заявок, поданих протягом цього року, 188 надійшло від священиків і 58 від церковнослужителів Католицької Церкви. Ці заявки стосуються лише дозволу носити при собі зброю тим, хто вже його має, і відрізняються від ліцензії на придбання зброї.

Деякі священики на тлі зростання насильства в країні висловлюють бажання носити зброю для самозахисту, інші, навпаки, висловлюють незгоду з такою позицією і вважають, що священикам не слід дозволяти носити зброю.