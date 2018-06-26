Папа Римський нагадав про внесок релігій у миротворчість

Папа Римський зустрівся у Ватикані з делегатами французької асоціації «Emouna Fraternité Alumni», члени якої займаються просуванням серед лідерів різних релігійних громад знань один про одного, зміцненням зв'язків і визначенням правильного місця віруючих у суспільстві та культурі.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Звертаючись до гостей, Папа Франциск зазначив: «Ви підтверджуєте можливість існування здорового плюралізму, який поважає відмінності та цінності кожного з вас».

Єпископ Риму підкреслив важливість вкладу релігій у миротворчість: діалог віруючих різних релігій - це необхідна умова для сприяння миру на землі. Папа закликав делегатів до постійності на їхньому шляху, а також до турботи про три основні принципи міжрелігійного діалогу: прихильність своєї ідентичності, сміливість «бути іншим» і щирість мотивацій.

Культура зустрічі й діалогу не може ґрунтуватися на «примирливому синкретизмі»; вона має зміцнюватися розумінням відмінностей, «бо благо кожної людини знаходиться у блазі всіх».