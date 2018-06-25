Папа Римський відвідав людей з важкими формами інвалідності

У неділю, 24 червня, Папа Римський наніс незапланований візит до хворих з важкими формами інвалідності: увечері він відвідав римський центр для інвалідів, яким опікується італійський благодійний Фонд «З нами і після нас».

У цьому закладі Папа Франциск ознайомився з проектом поліпшення якості життя й автономії людей з важкими формами інвалідності, повідомляє Радіо Ватикану.

На зустрічі з Папою, яка відбулася під навісом на площі перед будівлею, були присутні більше двохсот гостей: інваліди, їхні родичі, персонал і керівники центру. Візит Єпископа Риму тривав близько двох годин.