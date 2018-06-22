День візиту Папи Римського в Латвію буде вихідним у країні

Сейм Латвії в остаточному читанні прийняв законопроект, що передбачає встановити вихідним день візиту Папи Франциска в Латвію 24 вересня.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на "Delfi", раніше сейм передав цю пропозицію на розгляд в комісіях, а потім схвалив у першому і другому читаннях в терміновому порядку.

Законопроект підтримали 68 депутатів, проти проголосували 5, ще 8 парламентаріїв у голосуванні не брали участь.