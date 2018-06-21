Папа Римський пожертвував $ 100 тисяч постраждалим від виверження вулкана Фуего в Гватемалі

Папа Римський пожертвував через Департамент служіння цілісному розвитку людини початковий внесок у розмірі 100 тисяч доларів для допомоги населенню Гватемали, що постраждало від недавнього виверження вулкана Фуего.

Як повідомляє Радіо Ватикану, пожертвування Єпископа Риму стане частиною численних ініціатив Католицької Церкви, в яких беруть участь різні єпископські конференції та благодійні організації, надаючи невідкладну допомогу жителям регіону. За повідомленням Залу друку Ватикану, це є також вираженням духовної близькості та батьківської підтримки Папи Римського людям, постраждалим від руйнівного природного катаклізму.

За останніми даними, від виверження вулкана постраждали понад 1,7 мільйона чоловік, близько 13 тисяч людей були змушені покинути свої будинки; стихійне лихо забрало життя понад ста осіб, близько шістдесяти гватемальців отримали поранення.