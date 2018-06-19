На Львівщині відбувся Всеукраїнський з’їзд спільнот Апостольства молитви

У Жовківському монастирі оо. Василіян на Львівщині 16-17 червня відбулося храмове свято Пресвятого Серця Христового та Всеукраїнський з’їзд спільнот Апостольства молитви.

Духовні приготування напередодні свята провадив ігумен Івано-Франківського монастиря о. Йосафат Хаймик, ЧСВВ, який виголосив триденні реколекції, повідомляє "Католицький оглядач".

Опівдні, 16 червня до Жовківського монастиря почали прибувати групи Апостольства молитви, які після реєстрації побували на практичній конференції у будинку Просвіти міста.

О 21.00 відбулась Велика Вечірня з Литією, яку відслужив Протоігумен Провінції Найсвятішого Спасителя о. Йоан Школик, ЧСВВ. Відтак на площі перед фігуркою Божої Матері молодіжний хор парафії при Жовківському монастирі провів співану вервицю. Опісля відбулося прийняття нових членів до релігійного товариства Апостольства молитви, яке здійснив координатор товариства в Україні о. Терентій Довганюк, ЧСВВ. Далі на вірних чекали нічні молитовні чування під проводом о. Йосифа Будая, ЧСВВ.

Ранок неділі розпочався Молебнем до Богородиці, суплікацією та Великим водосвяттям води. Кульмінацією Празника стала Урочиста Божественна Літургія, яку очолив о. Йоан Школик у співслужінні з настоятелем Жовківського монастиря о. Володимиром Маланюком, ЧСВВ, настоятелями та ієромонахами Провінції, а також запрошеними священиками. Гомілію виголосив о. Йосафат Хаймик.

Після Літургії о. Терентій Довганюк провів для Апостольства молитви віднову посвяти Пресвятому Серцю Христовому. Опісля о. Володимир Маланюк висловив вдячність усім пресвітерам, монахам та всім вірним, які зібралися на це свято. Завершився Празник молитвою за Україну «Боже великий, єдиний» та окропленням свяченою водою.