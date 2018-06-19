Папа Римський закликав африканських католицьких єпископів до діалогу з мусульманами

Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції єпископів Республік Гамбії, Сьєрра-Леоне та Ліберії.

За словами архієпископа Фрітауна монс. Чарльза Едварда Тамби, це була «справжня зустріч між братами», що пройшла в теплій і щирій обстановці, повідомляє Радіо Ватикану.

Західноафриканські прелати обговорили з Папою питання, що мають першорядне значення для помісних Церков, зокрема, наслідки ісламського фундаменталізму, який погрожує підірвати мирне співіснування між християнами та мусульманами.

Ієрархи висловили занепокоєння з приводу нападів джихадистів у Малі, Буркіна-Фасо, Кот-Д'івуарі, Нігері і Північній Нігерії.

Папа Римський закликав африканських єпископів не втрачати відваги і надії, і завжди підтримувати діалог з помірними мусульманами.

За словами архієпископа Тамби, Папа повідомив, що в даний час Церква займається підготовкою спеціального документа про співробітництво та міжрелігійний діалог, який покликаний підтримати мирні та братерські відносини між християнами і мусульманами у всьому світі».

У кінці зустрічі у Ватикані прелати запросили Папу Франциска відвідати їх країни в Західній Африці.