Бібліотеці Ватикану повернули вкрадену копію листа Колумба королю Іспанії

Посол США при Святому Престолі Калліста Гінгріч (Callista Gingrich) передала Бібліотеці Ватикану одну з копій листа Христофора Колумба, датовану кінцем XV століття.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на російське інформагентство та "Catholic News Agency".

Сьогодні у світі налічується близько 80 автентичних копій документа.

Одна з найстаріших копій 8-сторінкового листа, написаного дрібним шрифтом, була передана Ватикану в 1921 році як частина "Колекції Де Россі" - збірки рідкісних книг і рукописів і переданого Ватикану на прохання бібліофіла Джованні Франческо Россі після його смерті в 1854 році.

В який момент лист було вкрадено з Ватиканської бібліотеки, тепер встановити неможливо.

У 2011 році після ретельного вивчення документа запрошений експерт визначив, що копія, що зберігається у Ватиканській бібліотеці, є якісною підробкою.

Була організована нова експертиза, в якій взяло участь велика кількість спеціалістів, у тому числі експерти з Прінстонського університету (США), які підтвердили, що лист є підробкою.

У результаті розслідування оригінальна копія листа була виявлена в колекції Девіда Парсонса.

У 2013 році Парсонс послав лист, що знаходився у його колекції експерту, який виявив підробку. Після уважного вивчення той вважав даний документ справжнім.

Після подальшого порівняльного аналізу оригіналу листа і підробки у квітні 2017 року було підтверджено, що лист Парсонса було вкрадено з Бібліотеки Ватикану і що крадіжка сталася не пізніше 2004 року.