Католицька Церква у Венесуелі проголосила святою засновницю Згромадження Сестер Служебниць Іісуса

Католицька Церква у Венесуелі отримала нову святу.

У суботу, 16 червня, кардинал Анджело Амато, Префект Конгрегації у справах проголошення святих, представляючи Святішого Отця, проголосив блаженною Католицької Церкви Кармен Ренділес Мартінес, засновницю Згромадження Сестер Служебниць Ісуса, яка провела величезну апостольську працю, долаючи різні перешкоди та власну фізичну неповноправність. Про це повідомляють "Новини Ватикану".

Церемонія відбулася в столиці країни місті Каракас.

Нова блаженна народилася в Каракасі 11 серпня 1903 року та була третьою з дев’ятьох дитиною в глибоко релігійній сім’ї. Кармен прийшла на світ з інвалідністю: дівчинка народилася без лівої руки і протягом всього життя була змушена носити важкий протез, що, однак, не завадило їй вчитися, працювати та вести «нормальний» стиль життя.

У 15 років вона захопилася харизмою групи черниць, які незадовго до того часу прибули до Венесуели з Франції. Це були Служниці Іісуса в Найсвятіших Тайнах. Приваблена їхнім стилем життя, Кармен 1927 року приєдналася до невеликої спільноти в Каракасі, де через рік склала тимчасові обіти, а ще через три роки – довічні.

Щоб доповнити чернече формування, настоятелі відправили сестру Кармен до головного дому Згромадження в Тулузі, Франція. Після повернення на батьківщину, вона стала вчителькою новичок, а в 1945 році була обрана настоятелькою домів, заснованих Згромадженням у Венесуелі та Колумбії.

Тим часом матері Кармен довелося зустрітися з неочікуваною ситуацією, що склалася в її Згромадженні. Європейські черниці прийняли рішення перетворитися у спільноту посвячених мирянок, знявши чернечий одяг та змінивши початкові конституції. Натомість, всі черниці, що були у Венесуелі та Колумбії, підтримані єпископами та священиками, вирішили залишатися вірними початкам Згромадження.

З огляду на цю ситуацію, мати Кармен 1965 року звернулася до Апостольської Столиці з проханням про відокремлення латиноамериканських спільнот від французьких. Таким чином, 25 березня 1966 року народилося нове Згромадження Служниць Іісуса, а мати Кармен через деякий час була обрана його Генеральною Настоятелькою.

Під проводом ревної настоятельки, спільноти поширювалися в інших дієцезіях Венесуели та Колумбії. Черниці займалися катехизацією на парафіях, проводом колегій та служили потребуючим.

Не зважаючи на слабке здоров’я та фізичну ваду, мати Кармен невтомно започатковувала й розвивала різні установи для служіння найостаннішим. Вичерпана апостольською працею, відійшла до вічності 9 травня 1977 року.

Чудесне оздоровлення, що трапилося за заступництвом блаженної матері Кармен, підтверджуючи її прославу на небесах, пов’язане із її фізичним станом. Одна лікарка під час хірургічної операції зазнала ураження електричним струмом, наслідком чого стали серйозні ушкодження правої руки, призвівши до паралічу. Колеги радили хірургічне втручання, і вже була призначена операція. Боячись втратити руку, по дорозі до лікарні, вона прийшла помолитися до колегії, у якій була похована мати Кармен. Після молитви разом із рідною сестрою майбутньої блаженної, просячи її заступництва, рука негайно і несподівано повністю стала здоровою.