Ватиканський відеоролик про міграцію отримав нагороду на Міжнарожному фестивалі соціальної реклами (відео)

Кампанія Святого Престолу щодо мігрантів та біженців отримала нагороду "Найкраща соціальна стратегія" на Publifestival (Міжнарожному фестивалі соціальної реклами) в Мадриді.

Відеоролик приготувала Дикастерія сприяння цілісному людському розвиткові, повідомляє Радіо Ватикану.

У ролику, що триває 3,5 хвилин, Папа Римський пояснює чотири основні дії – приймати, захищати, підтримувати й інтегрувати – до яких він закликає уряди, організації та всіх людей для того, аби відповісти на виклик міграції.

Відео, що перекладене на 30 мов, вперше було представлене під час оціночної сесії Глобального договору ООН щодо мігрантів, що проходила в Мексиці в грудні 2017 р., а також під час інших заходів ООН, що відбувалися в різних частинах світу на тему захисту мігрантів та біженців.