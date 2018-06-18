Сім'я є «критерієм для оцінки політики та функціонування суспільства, а також фактором множення людського, економічного та соціального багатства».

Про це Папа Римський написав у листі, підготовленому для аудієнції Форуму сімей, що складається з 47 сімейних асоціацій, повідомляє Радіо Ватикану.

Текст був переданий учасникам аудієнції, до яких Папа звернувся з тривалою промовою, торкнувшись ряду актуальних питань.

Папа Римський нагадав, що подружні узи є священними та нерозривними. Незважаючи на економічну й духовну кризу в суспільстві сім'я, як і раніше, проявляє себе як «найпотужніший соціальний амортизатор, здатний перерозподіляти ресурси у відповідності з потребами кожного».

Сім'я, підкреслив Папа Франциск, може бути заснована лише на союзі чоловіка та жінки. Папа торкнувся також теми абортів і відкритості життя, не забуваючи й про взаємини між батьками й дітьми, ускладненими браком часу батьків, які працюють або ж, навпаки, відсутністю роботи.

Папа закликав цивільні установи сприяти створенню та зростанню сімей і згадав про «демографічну зиму» в Італії.

«Парадоксально, що народження дітей, що становить основну інвестицію для країни та є першорядною умовою для його майбутнього процвітання, часто стає для сімей причиною бідності через недостатню підтримку або через брак різних служб», - сказав він.