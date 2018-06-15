Папа Римський побажав, щоб Чемпіонат світу з футболу став "нагодою для зустрічі, діалогу та братерства"

Папа Римський привітав учасників Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Нехай же ця спортивна подія зможе стати нагодою для зустрічі, діалогу та братерства між різними культурами та релігіями, сприяючи солідарності та миру між народами», – побажав Папа Римський.

«Прагну надіслати свої щирі вітання гравцям й організаторам, як також всім тим, хто за допомогою засобів суспільної комунікації слідкуватимуть за цією подією, яка виходить за межі будь-яких кордонів», – сказав він.