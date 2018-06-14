В Італії відбудеться зустріч католицьких єпископів східних обрядів Європи

В південно-італійському місті Луґро 14-17 червня відбудеться зустріч католицьких єпископів східних обрядів Європи.

Як повідомляє Радіо Ватикану, цього року ієрархи Східних Католицьких Церков роздумуватимуть над постаттю Єпископа, зокрема, в контексті деяких аспектів нового процесу в подружніх справах, над літургією та її оновленням у вірності ідентичності Східних Католицьких Церков і над її здатністю оновлювати життя людини.

Крім того, обговорюватимуться характерні риси ідентичності Східної Католицької Церкви; міжєпархіяльне партикулярне право і внесок Італо-Албанської Церкви в екуменічний діалог.

В зустрічах, які відбуваються під патронатом Ради Єпископських Конференцій Європи, братимуть участь ієрархи греко-католицьких, вірмено-католицької, сирійсько-католицької та сиро-малабарської Церков, що служать на континенті, між якими – єпископи з України та діаспори.