Католицька єпархія Портленда покинула Раду християнських церков через неприйняття ліберальних поглядів

Римо-католицька єпархія міста Портленд у штаті Мен (США) йде з Ради християнських церков штату, оскільки не сприймає ліберальні віяння в Раді, вважаючи їх єрессю.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ з посиланням на religionnews.

Портлендська єпархія бажає дистанціюватися від гріховної ліберальної політики Ради християнських церков штату з його боротьбою за свободи трансгендерів та гомосексуалістів як парафіян і священиків, з його практикою вінчання одностатевих шлюбів, наступу на традиційні сімейні цінності й інших єресей. Єпархія вважає, що її подальше перебування у цьому релігійному об'єднанні завдає шкоди моральному та духовному авторитету церкви. Число членів Ради після виходу єпархії скоротиться до семи.

«Якщо б ми залишилися в Раді, мені довелося б розриватися між двома не просто різними, а повністю протилежними позиціями, – пише Роберт Ділі (Robert P. Deeley), єпископ Портлендський, у відкритому листі до видання Portland Press Herald. – Мої духовні та моральні переконання не можуть визначатися більшістю шляхом голосування, бо вони засновані на віровченні нашої церкви. А мене штовхають до прийняття думок, вчинків і цінностей, що повністю суперечать моїй духовній відповідальності як єпископа. Мені нелегко було прийняти це рішення, оскільки наша церковна єдність та одноголосне свідоцтво Вісті Христової у світському суспільстві було важливим і вагомим для народу штату Мен».

За словами Джейн Філд (Jane Field), головного директора Ради християнських церков штату, непорозуміння всередині Ради виникли через підтримку кожного публічного рішення та заяви Ради усіма членами. Вона відзначає, що останнім часом протестантські церкви в Раді стали все більш активно виступати за права лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ) як парафіян, подружжя та священиків. Що ж до Римо-католицької церкви, то вона вважає одностатеві стосунки гріховними, не благословляє і не приймає їх.

«Ми не могли далі обходити та замовчувати питання справедливості та рівності ЛГБТ на нарадах Ради, і така ситуація ставала все більш важкою та безвихідною для решти семи деномінацій, – зазначає Філд. – Виник дискомфорт у наших відносинах, і його належало відкрито обговорити та врегулювати. Далі замовчувати його було неможливо». За його словами, обговорювалася можливість підготовки компромісного приватного послання про цю ситуацію від імені більшості членів Ради. Але Римо-католицька єпархія не захотіла, щоб її мовчання в цьому посланні трактувалося як знак згоди – і вирішила вийти зі складу Ради.

Рада християнських церков штату Мен залишалась однією з небагатьох церковних рад у країні за участю католицьких єпархій. Останні випадки виходів католиків із церковних рад штатів були відмічені в штатах Нью-Гемпшир і Північна Кароліна, за словами Філд. Римо-католицька єпархія Портленда була членом Ради християнських церков штату з початку 1980 років, і Рада вважає її вихід великою втратою.

«Ми глибоко сумуємо через цей вихід, – говорить Філд. – Останні 20 місяців ми робили всі можливі зусилля для взаєморозуміння, примирення та пошуку рішення, яке могло б утримати нашу єдність».