На Філіппінах біля вівтаря вбили католицького священика

На Філіппінах вбили чергового католицького священика.

Отець Річмонд Ніло був убитий біля вівтаря, коли він готувався до звершення Меси, повідомляє "Седмиця" з посиланням на wiara.pl.

40-річного священика вбили невідомі злочинці у той час, коли він готувався до недільної Євхаристії. Зловмисники зробили чотири постріли у священика, а потім зникли.

Філіппінський єпископат висловив глибоке співчуття з приводу чергового вбивства священика, нагадавши, що священики Католицької Церкви в цій країні все частіше стають жертвами невідомих злочинців.

Минулого тижня дивом вдалося уникнути смерті священика Рею Урменеті, якого тяжко поранили під час жорстокого нападу. З початку цього року на Філіппінах вбито вже троє священиків.

«Ми вимагаємо справедливості та ретельного розслідування. Водночас закликаємо всіх, хто має яку-небудь інформацію щодо цієї справи, піти на співпрацю з поліцією», - йдеться в заяві єпархії Кабанатуан, де звершував служіння Ніло.

Католицьке місіонерське агентство «FIDES», яке веде статистику загибелі священиків, вбитих по всьому світу, б'є на сполох, оскільки вже давно не було такої великої кількості вбитих священиків. Згідно з даними агентства, з 2010 року в світі було вбито 125 священиків. Найбільш кривавим був 2013 рік, коли загинули 20 священиків. У 2010 році вбито 19 священиків. Цього року вже вбито 18 священиків. Тобто відбувається одне вбивство кожні дев'ять днів.