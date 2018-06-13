Папа Римський прийняв зречення трьох католицьких єпископів Чилі

Папа Римський прийняв зречення трьох чилійських єпископів: двох – з огляду на вік, третього – на так званий «суботній рік».

Як повідомляє Радіо Ватикану, раніше, з огляду на ситуацію, що склалася в місцевій Церкві, увесь єпископат Чилі склав на руки Папі заяви про відставку.

Він прийняв зречення з огляду на вік Ординаріїв Валпараісо та Пуерто-Монтт, призначивши до згаданих дієцезії та архидієцезії Апостольських Адміністраторів «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis».

Папа також прийняв зречення Ординарія та призначив Апостольського Адміністратора для дієцезії Осорно, єпископ якої отримав звільнення на так званий «суботній рік». Цим поняттям, що має старозавітне біблійне походження, в законодавстві ряду країн позначається період відпустки за власний рахунок чи академвідпустки, а в церковній традиції – період перерви в служінні духовної особи, призначений на духовну віднову, призадуму та реколекції.