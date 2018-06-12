У Римі в сповідальні католицької церкви невідомий залишив €36 тисяч

17:53, 12 червня 2018
Католицизм
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Рим / Selfmadetrip, ілюстративне фото

Поліцію викликав священик, занепокоєний «підозрілими речами», які він знайшов у сповідальниці, повідомляє CREDO з посиланням на Gość Niedzielny.

Таємничий подарунок з’явився у парафії Санта Марія делла Форначі неподалік Ватикану, повідомили у четвер римські медіа. Коли священик увійшов до конфесіоналу, побачив там опакування, яке викликало в нього підозру.

Він зателефонував до карабінерів у дільниці, аби повідомити про знахідку. Патруль виявив в упаковці дві пластикові торби з грошима. Там загалом було 36 тисяч євро.

Проводиться слідство, аби з’ясувати обставини події.

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