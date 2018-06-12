Папа Римський нагадав священикам, що у Церкві слід служити, а не будувати кар’єру

Папа Римський розповів про виміри євангелізації, проповідуючи під час Святої Меси в каплиці «Дому святої Марти», 11 червня, в день пам’яті святого апостола Варнави.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Те, що Іісус посилає нас виконати, це зовсім не бізнес-план, який вимагає підприємницького підходу. Ні. Ми зможемо виконати це зі Святим Духом. Ми потребуємо мужності. Справжня євангелізаційна мужність не полягає в людській наполегливості. Мова йде про мужність, яку дає Святий Дух і спонукає прямувати вперед», – зазначив Папа.

Другим виміром євангелізації, на який вказав Папа, є служіння, яке також полягає «в малих речах». Претензія на те, щоб нам служили після того, як ми пройшли якийсь кар’єрний шлях у Церкві чи суспільстві, є помилковою. Кар’єризм у Церкві є «ознакою того, що бракує тями, в чому полягає євангелізація», адже «той, хто керує, повинен бути як той, хто служить».

«Ми можемо звіщати гарні речі, але без служіння це не буде благовістю, може здаватися нею, але не буде, – сказав він. – Бо Святий Дух не лише спонукає нас прямувати вперед з метою проголошувати Господні істини та звіщати про Його життя, але також веде нас до братів і сестер, щоб послужити їм. Служіння… навіть в малих речах. Це жахливо, коли зустрічаються євангелізатори, які вимагають, аби їм служили, які живуть для того, щоб отримувати послуги».

«Всі ми були безкорисливо спасенні Ісусом Христом, а тому повинні безкорисливо цим ділитися. Душпастирські співробітники в ділі євангелізації повинні навчитися того, що їхнє життя повинно бути безкорисливим, спрямованим Святим Духом на служіння та на звіщення. Саме убогість спонукає відкриватися на Святого Духа», – наголосив Папа.