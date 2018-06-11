Папа Римський закликав ніколи не забувати про жертви Шоа

Папа Римський направив послання з нагоди концерту «Страждання невинних», присвяченого трагедії єврейського народу в минулому столітті.

У Берлінській філармонії з нагоди 40-річчя присутності в Німеччині Неокатехуменального шляху - прозвучала симфонія його засновника Кіко Аргуельо, повідомляє Радіо Ватикану.

«Так не обірветься ж ніколи пам'ять про жорстоке насильство» Шоа, «про невимовну біль та винищення народу», - пише Папа в листі за підписом кардинала П'єтро Паролина.

«Заснована на традиціях і натхненна біблійними голосіннями, - зазначає Папа, - ця симфонія присвячена пам'яті численних жертв Шоа». Мова йде про невпинний заклик: ми всі маємо сприяти примиренню та порозумінню, любити наших «старших братів» євреїв, а також допомагати тим, хто страждає, нужденним і всім, хто прагне спасіння.

Послання Папи Римського було направлено на ім'я архієпископа Берліна монс. Хейнера Коха. Заходи з нагоди 40-річчя Неокатехуменального шляху в Німеччині пройшли у німецькій столиці 9 і 10 червня; крім симфонії, у програмі святкувань була подячна Меса і презентація книги «Нотатки» Кіко Аргуельо.