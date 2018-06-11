У Ватикан прибув «Дитячий поїзд» з 500 дітьми різних конфесій

Католики, православні, мусульмани, буддисти й невіруючі: понад півтисячі дітей з Мілану та Риму прибули до Папи Римського, щоб розповісти про життя кварталів на околицях великих міст.

До Ватикану вшосте прибув «Дитячий поїзд», повідомляє Радіо Ватикану. Мова йде про ініціативу, започатковану 2013 року Папською Радою в справах культури в рамках заходів, що мають назву «Притвор язичників» і покликані сприяти зустрічі та діалогові між віруючими і невіруючими.

Виховно-пізнавальна акція, що відбувається у співпраці з Італійськими Державними Залізницями, щороку залучає дітей з нелегким життєвим досвідом. Попередніми роками це були діти-сироти, діти, батьки яких відбувають покарання у в’язниці, діти з убогих кварталів великих міст, діти біженців, що знайшли притулок в Італії та діти з теренів, які постраждали від землетрусів.

«Дружнє місто» – під таким гаслом на залізничну станцію на території Держави-Міста Ватикану 9 червня потягом «Червона стріла – 1000» прибули учні чотирьох шкіл з околиць Мілану, що живуть у кварталах, позначених різними соціальними проблемами, присутністю великої кількості сімей мігрантів, високими показниками злочинності та негативними явищами, притаманними периферії.

Їх зустріли римські ровесники, що навчаються та проживають у схожих обставинах. До Ватикану з околиць Риму вони прибули автобусами автотранспортного підприємства «Busitalia», що є підрозділом італійської залізниці.

Після прогулянки Ватиканськими садами та оглядання мистецьких шедеврів на території Папської держави, кульмінацією стала зустріч з Папою.