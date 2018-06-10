Папа Римський закликав використовувати чисті джерела енергії

Світові потрібен енергетичний комплекс, який протидіяв би забрудненню навколишнього середовища, ліквідував злидні і сприяв соціальній справедливості.

Папа Римський Франциск попередив, що зміна клімату може знищити людство, і закликав енергетичні компанії перейти на чисті види палива, щоб запобігти катастрофі.

"Цивілізація вимагає енергії, але використання енергії не має руйнувати цивілізацію", - сказав Папа керівникам нафтових компаній у Ватикані, передає Reuters.

На його думку, світові потрібен енергетичний комплекс, який протидіяв би забрудненню навколишнього середовища, ліквідував злидні і сприяв соціальній справедливості.

Проведена у Ватикані конференція зібрала керівників нафтових компаній, інвесторів і експертів, які, як і Папа, стурбовані змінами клімату.

"Наше прагнення забезпечити енергію для всіх не повинне призводити до катастрофічного підвищення глобальних температур, більш суворих умов і збільшення рівня бідності", - сказав Франциск.