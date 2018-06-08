На Львівщині створять національний парк імені Блаженнішого Любомира Гузара

Міністерство екології та природних ресурсів України схвалило клопотання ініціативної групи про створення національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара на території Сокальського району Львівської області.

Про це повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на прес-службу ЛОДА та департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Орієнтовна площа майбутнього природного парку складатиме 3294 га, зокрема ДП «Жовківське лісове господарство» загальною площею 52 га (територія заповідних урочищ місцевого значення «Великомостівське» – 27 га, та «Борове» – 25га), ДП «Рава-Руське лісове господарство» загальною площею 150 га (територія ботанічного заказника загальнодержавного значення «Волицький»), ДП «Радехівське лісомисливське господарство» загальною площею 3092 га (територія лісового заказника місцевого значення «Великий ліс» – 1649 га, територія ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка» – 1409 га, територія заповідного урочища місцевого значення «Борок» – 34 га).

Національний природний парк є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення, що створюється з метою збереження, відтворення, ефективного та різнобічного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.