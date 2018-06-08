У Конго через спалах вірусу Ебола РКЦ припинила звершувати таїнства хрещення й миропомазання

Католицька Церква в Конго змушена застосувати надзвичайні заходи через спалах вірусу Ебола.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

«Ми продовжуватимемо служити Літургії, однак змушені наразі відмінити уділення таїнств хрещення і миропомазання», - повідомив секретар Комісії соціальної комунікації.

Оскільки неможливо передбачити як довго триватиме спалах хвороби і утримуватиметься високий ризик зараження, встановити часові рамки Церква не може. «Потрібно вжити необхідних заходів для знезараження і ми сподіваємось на підтримку уряду в цій справі», - додав він.

За останній час на північному заході країни посилився спалах цього вірусу, вже 25 осіб померли внаслідок зараження.

Католицька Церква намагається вжити всіх заходів, щоб уникнути персонального контакту між католиками. Зокрема на даний час заборона поширюється на таїнство оливопомазання хворих, передавання знаку миру та інших дій, що передбачають фізичний контакт.

Священики видаватимуть Причастя на руки і мають подбати про те, щоб усі священні предмети пройшли дезінфекцію перед і після кожної Літургії.

«Церква надає ключові засоби для комунікації і співпраці, ми перебуваємо в центрі подій, мобілізуємо превентивні заходи і надаємо транспорт для медичної допомоги», - зазначив секретар Комісії соціальної комунікації.