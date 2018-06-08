Представник Ватикану при ООН описав роль релігійних організацій у підтримці мігрантів

Архиєпископ Бернардіто Ауза, Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН і Апостольський нунцій виступив під час вступної сесії п’ятого раунду міжурядових дискусій щодо Глобального договору про безпечну, впорядковану та регулярну міграцію.

Як повідомляє Радіо Ватикану, того ж дня архиєпископ Бернардіто Ауза взяв участь в іншому заході ООН на тему «Захист мігрантів у вразливих ситуаціях: приклад релігійних організацій».

У своєму виступі він вказав на вирішальну роль релігійних організацій, що «завдяки своїй унікальній доступності й присутності на всіх етапах міграційного шляху, часто заповнюють прогалини у підтримці мігрантів, яку уряди та інші представники громадського суспільства нездатні надати, або не бажають цього робити».

«Вони перебувають на передовій лінії у захисті людських прав і гідності мігрантів, – додав він, – забезпечуючи їм їжу, пристановище, навчання, та надаючи медичну і психологічну підтримку».

Ватиканський дипломат назвав причини, задля яких релігійні організації є ефективними у допомозі мільйонам людей, що переміщаються.

Перша полягає в тому, що релігійні організації присутні у всьому світі, й вони здатні надавати підтримку місцевим громадам завдяки міжнародній підтримці, забезпечуючи висококваліфікований персонал, добре ознайомлений з місцевими особливостями.

Друга причина, за словами архиєпископа Аузи, – це те, що мігранти мають особливу довіру до власних релігійних інституцій і часто перед тим, як звертатися про допомогу до місцевих державних чи міжнародних організацій, вони звертаються до церков, або релігійних благодійних організацій.

Елемент довіри включає також і третя причина: уряди й інші зацікавлені сторони довіряють і поважають релігійні організації, які, таким чином, здатні виконувати важливу роль посередників з мігрантами.

Четверта причина ефективності релігійних організацій у допомозі мігрантам полягає в тому, що вони мають великий вплив і засоби для того, щоб виступати на захист гідності та прав мігрантів.

І остання причина, за словами доповідача, пов’язана з тим, що релігійні організації мають велику мережу волонтерів, на яких вони можуть покладатися у виконанні різних видів діяльності, спрямованих на підтримку мігрантів.