Папа Римський сказав, що інтернет - це дар Бога та відповідальність

18:05, 07 червня 2018
Католицизм
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Папа Римський / ТСН

Про це сказав Папа Римський у спеціальному відеопосланні з молитовним проханням на червень, повідомляє Радіо Ватикану.

«Комунікація, її простір та інструменти розширили горизонти для багатьох людей», - зазначив Єпископ Риму.

Папа закликав використовувати соціальні мережі як засіб зустрічі та вираження солідарності.

"Так не буде цифрова мережа місцем відчуження, а конкретним простором, сповненим людяності. Молімося разом, щоб соціальні мережі не скасовували людської особистості, а заохочували солідарність та повагу до іншого, що відрізняється від нас", - сказав він.

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