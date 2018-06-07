Папа Римський сказав, що інтернет - це дар Бога та відповідальність

Інтернет - це дар Бога та велика відповідальність.

Про це сказав Папа Римський у спеціальному відеопосланні з молитовним проханням на червень, повідомляє Радіо Ватикану.

«Комунікація, її простір та інструменти розширили горизонти для багатьох людей», - зазначив Єпископ Риму.

Папа закликав використовувати соціальні мережі як засіб зустрічі та вираження солідарності.

"Так не буде цифрова мережа місцем відчуження, а конкретним простором, сповненим людяності. Молімося разом, щоб соціальні мережі не скасовували людської особистості, а заохочували солідарність та повагу до іншого, що відрізняється від нас", - сказав він.