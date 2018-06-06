Папа Римський молиться за постраждалих від виверження вулкана в Гватемалі

Папа Римський висловив глибокі співчуття у зв'язку з катастрофічними наслідками виверження вулкана Фуего у Гватемалі.

У телеграмі, підписаній ватиканським кардиналом держсекретарем П'єтро Паролином, адресованій апостольському нунцію в Гватемалі монс. Ніколасу Тевенину, понтифік запевнив у своїх молитвах про жертв і про тих, хто бере участь у рятувальних операціях, повідомляє Радіо Ватикану.

«Довіряючи загиблих Божому милосердю, Папа просить дару християнської надії, солідарності і духовного світу для сімей і для всіх постраждалих від руйнівного стихійного лиха», — наголошується в посланні.

За останніми даними, жертвами виверження вулкана стали 69 осіб, 46 отримали поранення, більше трьох тисяч жителів втратили дах. Єпархія Ескуінтла, найбільш постраждала від стихії, негайно звернулася з проханням про допомогу. Місцеві відділення фонду «Карітас» організували три прийомних центра та збір коштів, ліків, одягу та продуктів харчування.