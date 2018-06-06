На Тернопільщині знайшли чудотворну ікону ХVІІ століття і хрест-релікварій

Давню чудотворну ікону ХVІІ століття і хрест-релікварій віднайдено у греко-католицькому храмі с.Устя Зелене Монастириського району. Про це повідомляє РІСУ посилаючись на видання Тернополяни.

Тривалий час вважалося, що чудотворна копія образу Белзької Божої Матері, яка здавна зберігалася в цьому соборі, зникла. Але нещодавно священик і місцеві парафіяни вирішили уважніше придивитися до однієї з храмових ікон.

Аби утвердитися в здогадках, що саме вона і є тією призабутою святинею – образ відправили на реставрацію та експертизу в музей Свято-Успенської Унівської Лаври.

Група реставраторів сакрального мистецтва підтвердила, що ця ікона має велику сакральну та духовну цінність.

Майстри запевнили, що первісні лики святих замальовані у 1920 роках. Сама ж ікона датується сімнадцятим століття, а ризи - серединою вісімнадцятого.

«Перед нами повстала зовсім інша ікона, стиль виконання якої притаманний ХVІІ століттю: строгі виразні риси Богородиці, миле ніжне обличчя Ісуса, чітко вимальовані елементи одягу Матері та Сина. Ошатний, дорогий, гарний одяг: величні корони, прикраси на шиї, коралі, брошки, оздоблені рукави, чітко вимальовані руки.

Залишив слід на обличчі Мадонни і радянський час - лик Матері Божої прострелений 4 кулями. Єдине свідчення про дану ікону, що з страхом і трепетом розповідають жителі нашого села : «Стріляв місцевий «поліцейський» у 1947 році», - повідомили в парафіяльній комісії у справах реставрації ікони собору Пресвятої Богородиці в с. Устя Зелене.

Результати дослідження представили архиєрею Бучацькому УГКЦ єпископу владиці Дмитру Григораку, з проханням, якщо спеціальна комісія підтвердить значимість ікони, надати парафії Собору Пресвятої Богородиці в с.Устя Зелене відпуст.

Слід додати, що крім ікони був представлений хрест-релікварій, який знаходився у святилищі храму. Тепер комісія має встановити, чи в ньому вміщено частинку з Животворящого Хреста Господнього.

Повернення оновленої та відреставрованої ікони до храму заплановане на 26 серпня 2018 року.