Папа Римський закликав журналістів "ставити істину вище особистих або корпоративних інтересів"

Околиці, істина та надія: на цих трьох ключових поняттях Папа Франциск сфокусував свою промову до делегації фонду Міжнародної журналістської премії імені Біаджо Ан'єса, відомого італійського журналіста, який неодноразово відстоював роль журналіста як гаранта правдивої інформації.

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

Фонд висуває на премію журналістів, які відзначилися відповідальним ставленням до своєї професії, сприяючи тим самим «комунікації, здатної ставити істину вище особистих або корпоративних інтересів», зазначив Папа, вітаючи делегацію фонду.

Коли мас-медіа та цифрова комунікація «стають всюдисущими, вони не сприяють розвитку здатності жити мудро, глибоко роздумувати, безкорисливо любити. Великі мудреці минулого в цих умовах зіткнулися б із небезпекою побачити, як їх мудрість задихається в розсіяному інформаційному шумі», - сказав Папа.

Виділяючи три ключових поняття – околиці, істина й надія, Папа пояснив, що інформаційне виробництво в основному зосереджено на великих центрах, але не можна забувати про людей, які живуть в околицях, часто в умовах страждань і деградації. Околиці стають джерелом великих історій солідарності.

Друге ключове поняття – істина. Журналіст має бути вимогливим до самого себе, щоб «не потрапити в пастку логіки протистояння інтересів чи ідеологій».

Журналіст розповідає про світ, не позбавлений проблем: інакше це була б лише ілюзія. Однак «викриваючи деградацію і безнадію, необхідно відкривати простору надії». Журналіст покликаний не лише розповідати про подію: він має тримати відкритими двері для виходу, для надії.