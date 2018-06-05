На Тернопільщині у храмі УГКЦ знайшли старовинну чудотворну ікону

Давню чудотворну ікону і хрест-релікварій віднайдено у греко-католицькому храмі с. Устя Зелене Монастириського району.

Як повідомляє видання "Тернополяни", тривалий час вважалося, що чудотворна копія образу Белзької Божої Матері, яка здавна зберігалася в цьому соборі, зникла. Але нещодавно священик і місцеві парафіяни вирішили уважніше придивитися до однієї з храмових ікон.

Аби утвердитися в здогадках, що саме вона і є тією призабутою святинею – образ відправили на реставрацію та експертизу в музей Свято-Успенської Унівської лаври.

Група реставраторів сакрального мистецтва підтвердила, що дана ікона має велику сакральну та духовну цінність.

Майстри запевнили, що первісні лики святих замальовані у 1920 роках. Сама ж ікона датується 17 століття, а ризи - серединою 18.

Повернення оновленої та відреставрованої ікони до храму планується на 26 серпня.