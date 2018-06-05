У Ватикані оприлюднили слова Папи Римського, сказані під час зустрічі з делегацією РПЦ

Слід шанувати Церкви, які приступили до єдності з Римом, але сьогодні уніатизм, як шлях до єдності, більше не діє.

Це одна з думок Папи Франциска, яку він висловив, приймаючи 30 травня делегацію Руської Православної Церкви, повідомляє vaticannews.va.

Подякувавши гостям за візит, глава Католицької Церкви зазначив, що такі зустрічі сприяють тому, щоб «жити нашою вірою в єдності та надії спільно прямувати вперед».

«Я радий, що можу разом з вами прямувати шляхом єдності – єдиною дорогою, що може обіцяти нам щось певного, бо дорога поділів веде нас до війн та знищення», – сказав він, наголосивши:

«Католицька Церква ніколи не дозволить на те, щоб з боку її послідовників зроджувалося наставлення поділів. Ми ніколи цього не дозволимо: я цього не хочу. У Москві – в Росії – є лише один патріархат: ваш. І ми іншого не матимемо. А коли якийсь католик, чи то мирянин, чи священик, чи єпископ, підносить прапор уніатизму, який вже більше не функціонує, який скінчився, це завдає мені болю. Слід шанувати Церкви, які поєдналися з Римом, але уніатизм, як шлях до єдності, сьогодні вже більше не діє».

За словами Папи, відрадно йому, натомість, стає коли бачить простягнуту руку, братерські обійми, та прямування вперед. «Екуменізм твориться, прямуючи вперед, – сказав він. – Тож ідімо. Дехто думає, але це неправильно, що спочатку потрібне доктринальне порозуміння щодо всіх точок розділення, а тоді прямувати вперед. Це не діє у випадку екуменізму, бо невідомо, коли прийде це порозуміння».

На думку Святішого Отця, слід і надалі проводити богословські дослідження, вияснювати певні пункти, але, водночас, «разом прямувати вперед». А це діється також через молитву за єдність та одні за одних. У цьому контексті Папа також згадав про свою зустріч з патріархом Кирилом.

Підсумовуючи, Глава Католицької Церкви вказав на дві речі. Перша стосувалася пошани католиків до своїх російських православних братів.

«Католицькі Церкви не повинні втручатися у внутрішні справи Руської Православної Церкви, як також і в політичні справи. Таким є моє наставлення та наставлення Святого Престолу сьогодні», – сказав він.

Друга річ, на яку звернув увагу Папа, – це побожність, наголошуючи на важливості молитви одні за одних та згадуючи про подарунок, отриманий від патріарха, який передав йому мощі святого Серафима: «Я тримаю цю реліквію в себе на комоді та ввечері, перед тим, як іти спати, та вранці, після пробудження, віддаю їй шану та молюся за єдність між нами».

«Дуже дякую. Молімося одні за одних. Благословляймо одні одних. Та спільно прямуймо вперед», – заохотив Святіший Отець.