У Бердичеві сотні католиків пройшли хресним ходом вулицями міста

Римо-Католицька Церква 3 червня святкувала Урочистість Пресвятих Тіла і Крові Христа (Боже Тіло).

Прихожани бердичівських парафій та прилеглих сіл парафії зібралися на святкову службу у Всеукраїнському Санктуарії Матері Божої Святого Скапулярія, повідомляє "РІО-Бердичів".

На завершення відбулась урочиста хода вулицями міста Бердичева від Всеукраїнського Санктуарію Матері Божої Cвятого Скапулярію до костелу Святої Варвари. Доповнював урочистість музичний оркестр.

За маршрутом процесії було традиційно встановлено чотири вівтарі, які були приготовлені парафіяльними. Біля кожного з них була зупинка, під час якої священики зачитували слова з Євангелія.

На завершення процесії декан Бердичівського деканату, настоятель парафії Святого Варвари отець Віталій Бартов’як, подякував усім, хто допомагав у святковій процесії вулицями Бердичева.